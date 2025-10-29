Эксперт рассказала, как законно отказаться от работы во время отпуска

Работник, которого принуждают к работе во время законного отпуска, имеет право потребовать от руководства официального отзыва с соответствующим приказом и переносом неиспользованных дней отдыха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта РАНХиГС Татьяну Подольскую.

«Уточнить у руководства, готово ли оно официально отозвать сотрудника из отпуска с изданием приказа и предоставлением в последующем неиспользованной части отпуска в удобные для работника даты», — рекомендовала Подольская.

Если работодатель настаивает на работе без официального оформления отзыва, сотрудник может обратиться с жалобой в Роструд, комиссию по трудовым спорам или районный суд. В обращении можно указать необходимость сохранения конфиденциальности.

Как показало исследование get experts, россияне, возвращаясь из отпуска, чаще всего испытывают проблемы с концентрацией (их назвали 44% респондентов), снижение работоспособности и мотивации (34%) и, наоборот, ощущение перезагрузки, прилив энергии и сил (32%).

