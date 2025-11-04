На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские туристы столкнулись с проблемами из-за протестов в Танзании

Посольство РФ в Танзании: у российских туристов были проблемы из-за протестов
close
Global Look Press

Российские туристы столкнулись с определенными неудобствами из-за протестов в Танзании. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Танзании Варвара Дронова.

По словам Дроновой, дипломатическое представительство не обладает информацией о том, что кто-либо из российских граждан пострадал во время протестов, так как соотечественники не обращались за помощью. Однако дипломат отметила, что у некоторых туристов возникли проблемы в связи с задержками или отменой рейсов.

«Как вы знаете, те же «Турецкие авиалинии» полностью отменили рейсы. И те, кто зависел от тех рейсов, оказались вынуждены решать эти вопросы. Помощи от нас никто не потребовал, все вопросы решались оперативно», — сказала Дронова.

Дронова также сообщила, что сейчас ситуация в стране нормализуется, в частности, снова начали работать мобильные операторы, а также проводной интернет.

«Надеемся на скорейшее восстановление нормальной жизни», — подчеркнула дипломат.

29 октября в Танзании прошли выборы президента, которые выиграла Самия Сулуху Хассан. Процедура сопровождалась массовыми протестами, которые пришлось подавлять военнослужащим. Протестующие вступали в стычки с полицией, разжигали костры, поджигали автомобили, заправки и полицейские участки. Для разгона демонстрантов военные и полиция были вынуждены применить слезоточивый газ и боевые патроны.

Ранее гражданам страны ЕС рекомендовали воздержаться от поездок по Танзании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами