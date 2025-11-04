Российские туристы столкнулись с проблемами из-за протестов в Танзании

Российские туристы столкнулись с определенными неудобствами из-за протестов в Танзании. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Танзании Варвара Дронова.

По словам Дроновой, дипломатическое представительство не обладает информацией о том, что кто-либо из российских граждан пострадал во время протестов, так как соотечественники не обращались за помощью. Однако дипломат отметила, что у некоторых туристов возникли проблемы в связи с задержками или отменой рейсов.

«Как вы знаете, те же «Турецкие авиалинии» полностью отменили рейсы. И те, кто зависел от тех рейсов, оказались вынуждены решать эти вопросы. Помощи от нас никто не потребовал, все вопросы решались оперативно», — сказала Дронова.

Дронова также сообщила, что сейчас ситуация в стране нормализуется, в частности, снова начали работать мобильные операторы, а также проводной интернет.

«Надеемся на скорейшее восстановление нормальной жизни», — подчеркнула дипломат.

29 октября в Танзании прошли выборы президента, которые выиграла Самия Сулуху Хассан. Процедура сопровождалась массовыми протестами, которые пришлось подавлять военнослужащим. Протестующие вступали в стычки с полицией, разжигали костры, поджигали автомобили, заправки и полицейские участки. Для разгона демонстрантов военные и полиция были вынуждены применить слезоточивый газ и боевые патроны.

Ранее гражданам страны ЕС рекомендовали воздержаться от поездок по Танзании.