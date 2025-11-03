На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гражданам Польши рекомендовали воздержаться от поездок по Танзании

МИД: гражданам Польши лучше воздержаться от поездок по Танзании из-за протестов
true
true
true
close
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Гражданам Польши рекомендовано воздержаться от поездок по Танзании на фоне обострениея ситуации в стране после президентских и парламентских выборов. Соответствующее заявление. опубликовано на официальном сайте польского МИД.

«Министерство иностранных дел [Польши] рекомендует воздержаться от несущественных поездок по территории Объединенной Республики Танзания», — говорится в документе.

Также поляков призвали избегать массовых скоплений людей из-за риска дальнейшей эскалации волнений в стране. В МИД напомнили, что власти Танзании ввели комендантский час в Дар-эс-Саламе из-за беспорядков. Кроме того, было усилено присутствие военных и полиции.

На прошлой неделе Самия Сулуху Хассан выиграла президентские выборы в Танзании, набрав 97,66% голосов. Таким образом она была переизбрана на пост, который заняла в 2021 году, после того как не стало ее предшественника Джона Магуфули, при котором она была вице-президентом. Прошедшие выборы сопровождались массовыми протестами, которые пришлось подавлять военнослужащим.

3 ноября Хассан официально вступила в должность главы государства.

Ранее МИД Польши призвал граждан покинуть территорию Белоруссии.

