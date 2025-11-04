На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дрон ВСУ у Купянска убил крестившегося мирного жителя

Украинский дрон убил крестящегося мужчину на выходе из Купянска
Shutterstock

Пытавшийся уйти из Купянска мирный житель, был убит Вооруженными силами Украины (ВСУ) с помощью дрона. Об этом сообщают РИА Новости.

На видеоролике, который есть у издательства, видно, что мужчина в гражданской одежде стоит на дороге и крестится в тот момент, когда в нескольких метрах от него парит украинский беспилотник. После этого беспилотник врезается в мирного жителя и взрывается. Дальше на кадрах можно увидеть, как погибший лежит на земле.

4 ноября украинские военные с помощью дронов убили мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из села Петропавловка под Купянском в Харьковской области. Они с белым флагом выходили из села Петропавловка, оказавшегося в зоне боевых действий. На снятых беспилотником кадрах видно, как украинский БПЛА кружит возле мирного жителя, идущего с белым флагом по грунтовой дороге, а затем влетает в него, происходит взрыв.

До этого сообщалось, что подразделения шестой общевойсковой армии Вооруженных сил РФ продолжают сжимать кольцо вокруг группировки ВСУ в районе освобожденного Купянска в Харьковской области.

Ранее военный эксперт назвал потерю Купянска и Волчанска тяжелейшим ударом для ВСУ.

