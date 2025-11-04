На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Самарской области наградил космонавта Кононенко

Космонавту Олегу Кононенко вручили знак «Почетный гражданин Самарской области»
Роскосмос/VK

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил летчику-космонавту Олегу Кононенко знак «Почетный гражданин Самарской области». Об этом он сообщил в мессенджере Мах.

«Первый в истории человек, чей общий космический налет превысил тысячу суток. Настоящий патриот Самарской земли и нашей страны», — написал он.

Кроме того, в честь Кононенко в Самаре также открыли тематическую фотовыставку, посвященную его работе, добавил губернатор.

В конце октября Кононенко также был назначен временно исполняющим обязанности начальника центра подготовки космонавтов «Роскосмоса». Ранее занимавший эту должность инженер Максим Харламов ушел с должности по собственному желанию.

22 октября глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на пленарной сессии Российского форума «Микроэлектроника 2025» заявил, что в России в течение 10 лет планируется создать и запустить порядка 300 ракет, это около 20–30 ракет в год.

Ранее космонавт Платонов рассказал о восторге от первого в своей жизни полета в космос.

