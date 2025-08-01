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Космонавт Платонов поделился восторгом от первого в жизни полета в космос

Появились кадры с космонавтом Платоновым, впервые отправившимся на орбиту
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Российский космонавт Олег Платонов, который впервые в жизни отправился в орбитальный полет, заявил, что испытал во время него восторг. Видео с комментарием Платонова опубликовал Telegram-канал пресс-службы госкорпорации «Роскосмос».

«Находясь на космическом корабле и облетая нашу планету, я испытываю неописуемое счастье и восторг. <...> Обещаю выполнить все поставленные передо мной задачи на «отлично», — сказал космонавт.

Он также выразил благодарность властям РФ и США, «Роскосмосу», SpaceX и NASA за возможность отправиться в космический полет, а также поблагодарил свой полк, школу и военное училище.

1 августа американский многоразовый корабль Crew Dragon компании SpaceX с Платоновым в составе экипажа стартовал к Международной космической станции.

В состав миссии Crew-11 вместе с Платоновым вошли американские астронавты Майкл Финк и Зена Кардман, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи.

Ожидается, что стыковка корабля со станцией произойдет в 10:12 мск 2 августа.

Ранее сообщалось, что сведение МКС с орбиты будет проводиться до 2030 года.

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