Мощный пожар в автосервисе на юге Москвы попал на видео

На видео попал мощный пожар в автосервисе на юге Москвы

На юге Москвы в автосервисе начался мощный пожар. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Здание автосервиса горит на 6-й Радиальной улице на юге Москвы. На месте работают сотрудники МЧС, информации о пострадавших пока не поступало», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что из-за возгорания дым видно даже с соседних улиц.

