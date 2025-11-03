На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве эвакуировали ТРЦ из-за возгорания

На юго-западе Москвы более 200 человек эвакуировались из ТРЦ из-за возгорания
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Около 215 человек эвакуировались из торгово-развлекательного центра «Спектр» на Новоясеневском проспекте в Москве. Об этом пишет ТАСС.

Причиной эвакуации стало возгорание в здании. Вскоре пожар удалось локализовать и ликвидировать.

«Возгорание произошло в одном из помещений на третьем этаже в ТРЦ по адресу: Новоясеневский проспект, д. 1. Из здания эвакуировались около 215 человек», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого на юго-западе Москвы произошел пожар в многоквартирном жилом доме. По его словам, в доме №23 на улице Адмирала Лазарева загорелась квартира на 13-м этаже. К 13:30 возгорание потушили.

До этого в жилом комплексе «Левобережье» Ростова-на-Дону на улице Бориса Слюсаря произошел взрыв в квартире, после чего там тоже начался пожар. По предварительной информации, в доме детонировало строительное оборудование — баллон, который используется при монтаже натяжных потолков. В результате был поврежден фасад здания, обломки разбросало по двору жилого комплекса.

Ранее в Москве, спасаясь от пожара, мужчина спрыгнул на дерево с седьмого этажа.

