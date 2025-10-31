На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новой Москве загорелось несколько зданий

ТАСС: в Новой Москве горит несколько зданий на площади 200 кв. м
true
true
true

Пожар на площади 200 кв. м тушат в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: район Внуково, д. Пыхтино. Пожарные расчеты проводят работы по тушению», — говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается. В ликвидации пожара задействованы 41 человек и 10 единиц техники, добавили в МЧС.

До этого сообщалось о задымлении в Мариинском дворце, где проходят заседания депутатов Законодательного собрания. К зданию на Исаакиевской площади оперативно прибыли пожарные расчеты, а находившиеся внутри люди были эвакуированы.

Оказалось, что дым был вызван пожаром в шахте лифта, где загорелся брезент. Возгорание было незначительным, и его потушили до приезда спасателей.

Позднее сообщалось о пожаре в элитном жилом комплексе «17/33 Петровский остров» в Петроградском районе.

Ранее пациент российского наркодиспансера поджег палату.

