На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии призвали лишить выплат беженцев с Украины

Генсек ХДС Линнеман: в Германии беженцев с Украины следует лишить выплат
true
true
true
close
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Власти Германии должны лишить беженцев с Украины выплат. Об этом заявил генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеман, передает портал Finanznachrichten.de.

«Я не хочу никого депортировать, но если кто-то приезжает в Германию и молод, то, конечно, он не должен полагаться на местную систему социального обеспечения. Цель должна заключаться в том, чтобы эти люди нашли работу», — сказал генсек ХДС.

Линнеман добавил, что в Нидерландах и в Польше процент работающих украинцев больше, чем в Германии. В связи с этим Берлину следует уделить особое внимание вопросу их трудоустройства, подчеркнул генсек.

24 октября премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что Европейский союз и правительство Германии должны ограничить приток молодых мужчин с Украины. По его словам, сегодня следует ввести четкие ограничения на прием иностранных граждан.

Ранее стало известно, что украинцы платят McDonald's тысячи долларов, чтобы не отправляться на фронт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами