В Германии призвали лишить выплат беженцев с Украины

Власти Германии должны лишить беженцев с Украины выплат. Об этом заявил генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеман, передает портал Finanznachrichten.de.

«Я не хочу никого депортировать, но если кто-то приезжает в Германию и молод, то, конечно, он не должен полагаться на местную систему социального обеспечения. Цель должна заключаться в том, чтобы эти люди нашли работу», — сказал генсек ХДС.

Линнеман добавил, что в Нидерландах и в Польше процент работающих украинцев больше, чем в Германии. В связи с этим Берлину следует уделить особое внимание вопросу их трудоустройства, подчеркнул генсек.

24 октября премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что Европейский союз и правительство Германии должны ограничить приток молодых мужчин с Украины. По его словам, сегодня следует ввести четкие ограничения на прием иностранных граждан.

