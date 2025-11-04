Власти Белгородской области сообщили об отражении украинских атак

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки атаковали 112 беспилотниками 12 районов Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате обстрелов за медицинской помощью обратились пять мирных жителей, в том числе подросток.

В частности, он рассказал об ударах ВСУ по 40 населенным пунктам, также было выпущено 19 боеприпасов, 61 БПЛА сбит и подавлен над регионом. За сутки в результате обстрелов Украины были повреждены многоквартирный жилой дом, 20 частных домовладений, три предприятия, ангар, соцобъект, сельхозпредприятие и 17 транспортных средств.

Утром 3 ноября в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что дежурные средства ПВО в течение ночи обнаружили и уничтожили 64 украинских дрона над российскими регионами. В Саратовской и Ростовской областях перехватили по 29 летательных аппаратов, в Волгоградской области — четыре, в Ставропольском крае и Белгородской области — по одному.

Ранее Гладков заявил, что больше недели ВСУ атакуют плотину Белгородского водохранилища.