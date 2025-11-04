На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Белгородской области сообщили об отражении украинских атак

Гладков: за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 112 дронами
true
true
true
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки атаковали 112 беспилотниками 12 районов Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате обстрелов за медицинской помощью обратились пять мирных жителей, в том числе подросток.

В частности, он рассказал об ударах ВСУ по 40 населенным пунктам, также было выпущено 19 боеприпасов, 61 БПЛА сбит и подавлен над регионом. За сутки в результате обстрелов Украины были повреждены многоквартирный жилой дом, 20 частных домовладений, три предприятия, ангар, соцобъект, сельхозпредприятие и 17 транспортных средств.

Утром 3 ноября в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что дежурные средства ПВО в течение ночи обнаружили и уничтожили 64 украинских дрона над российскими регионами. В Саратовской и Ростовской областях перехватили по 29 летательных аппаратов, в Волгоградской области — четыре, в Ставропольском крае и Белгородской области — по одному.

Ранее Гладков заявил, что больше недели ВСУ атакуют плотину Белгородского водохранилища.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами