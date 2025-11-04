На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье на видео попало, как девушка спасла едва не попавшую под электричку женщину

В Подмосковье женщина едва не попала под электричку. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел на станции Болшево в Королеве. На кадрах с места заметно, как пенсионерка быстро шагает к путям, несмотря на доносящиеся на фоне сигналы. В какой-то момент девушка хватает женщину и оттаскивает от рельсов. Спустя пару секунд по ним проезжает электричка.

По данным местных пабликов, пенсионерка решила перебежать рельсы, несмотря на горевший красный свет.

До этого в метро Петербурга женщина упала на рельсы перед поездом на станции «Площадь Восстания» и не выжила. На место прибыли медики, но реанимационные мероприятия ей не помогли. По словам очевидцев, около станции было несколько машин скорой помощи.

Из-за произошедшего движение на участке красной линии было парализовано. Спустя несколько минут после столкновения женщину достали, поезда запустили. Спустя непродолжительное время они стали ходить в обычном режиме.

Ранее поезд разорвал фуру с фруктами в Нидерландах и попал на видео.

