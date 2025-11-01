На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Посыпались десятки груш»: поезд разорвал фуру с фруктами в Нидерландах и попал на видео

В Нидерландах на железнодорожном переезде пассажирский поезд протаранил фуру, перевозившую фрукты. В ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщает Metro и публикует видеозапись инцидента.

«Грузовик проехал сквозь ограждение на переезде в тот момент, когда там проходил поезд. С неба посыпались десятки груш, разлетаясь во все стороны, а трейлер разбился вдребезги», — отмечается в публикации.

Все пять человек, пострадавших в аварии, находились в грузовике. ДТП произошло около 11:30 по местному времени 30 октября. На кадрах с камеры наблюдения видно, что перед самым переездом дорога резко поворачивает. В момент столкновения водитель медленно двигался через пути и тягач успел их проехать. Основной удар пришелся на полуприцеп.

Ранее в Уфе минивэн без водителя устроил ДТП.

