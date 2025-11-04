На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласти женщина стреляла из окна по животным, но попала в голову школьнице

В Ленобласти женщину задержали за стрельбу по 14-летней девушке
Shutterstock/FOTODOM

Жительницу Ленобласти подозревают в стрельбе по несовершеннолетней. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Киришах, на улице Мира. По данным полиции, 48-летняя женщина открыла окно своей квартиры и стала стрелять по бездомным животным из пневматического пистолета. Однако во время расправы она травмировала 14-летнюю девушку.

В результате пострадавшая получила травму головы. Школьница сама обратилась в больницу. Медики оказали ей помощь и рассказали о произошедшем полиции.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в другом районе Ленобласти, Всеволожском, неизвестные обстреляли конный клуб. По словам сотрудника, соответствующие звуки были слышны за забором. На месте обнаружили гильзы от автоматического оружия.

Ранее в США произошла стрельба на вечеринке подростков.

