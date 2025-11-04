На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Заслуженный строитель РФ поздравил россиян с Днем народного единства

Заслуженный строитель Овеян: вклад каждого народа вплетен в историю, культуру РФ
Midjourney/«Газета.Ru»

Заслуженный строитель России, глава армянской диаспоры в Тюмени и меценат Абрам Овеян поздравил россиян с Днем народного единства и напомнил об истории гимна СССР. Его слова приводит СМИ-2.

Он напомнил, что одним из соавторов гимна Советского Союза, музыкальная основа которого стала основой и для современного гимна России, был армянин Габриэль Уреклянц, известный под творческим псевдонимом Эль-Регистан.

«Это яркое доказательство того, что вклад каждого народа вплетен в великое полотно российской истории и культуры», — подчеркнул Овеян.

По его мнению, именно единство внутри страны делает ее сильной и способной противостоять внешним угрозам.

«Наша страна держится на дружбе и уважении всех народов, ее населяющих, на единстве миллионов граждан», — добавил он.

4 ноября президент России Владимир Путин подписал указы о введении двух новых праздников: Дня коренных малочисленных народов РФ и Дня языков народов РФ. Первый праздник будет отмечаться 30 апреля, второй — 8 сентября.

Ранее стали известны планы Путина на День народного единства.

