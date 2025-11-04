Пролет пилотажной группы над Римом отменили после обрушения башни Торре-деи-Конти

В Италии отменили пролет пилотажной группы над Римом после обрушения башни Конти

Министерство обороны Италии отменило пролет пилотажной группы Frecce Tricolori по случаю Дня национального единства и вооруженных сил после обрушения части средневековой башни Торре-деи-Конти в Риме. Об этом сообщает агентство Nova.

«Решение было принято во избежание малейших помех для тех, кто в настоящее время и в будущем будет заниматься обеспечением безопасности в районе улицы Императорских форумов и башни Конти», — говорится в заявлении.

Накануне в историческом центре Рима на площади Ларго Коррадо Риччи произошло частичное обрушение старинной башни Торре-деи-Конти, в которой в этот момент проводились реставрационные работы.

Как писали итальянские СМИ, вначале с крыши упала часть штукатурки, затем произошел более масштабный обвал с большим шумом и огромным облаком пыли. Ранение получил один рабочий, четверых удалось спасти.

Ранее сообщалось о риске повторного обрушения башни в Риме.