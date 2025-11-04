На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Сахалине нашли редкого кита, выброшенного на берег после непогоды

Mash: на Сахалине после шторма выбросило редкого 12-метрового кита
На Сахалине после шторма на берег выбросило 12-метрового сельдяного кит. Об этом сообщили Telegram-канал Mash.

Также кадрами с места находки кита показал фотограф Сергей Любаченко. Он обратил внимание, что кто-то уже успел подрезать усы исполину.

По информации источника, гигант, вероятно, не смог выжить еще до того, как оказался на берегу южнее бухты Юяньки, поскольку крупные морские животные обычно не выбрасываются самостоятельно.

Этот вид кита включен в Красную книгу, поэтому подобное появление считается крайне редким.

До этого более 100 тюленей обнаружили на побережье Каспийского моря в Казахстане. Сотрудники департамента экологии Мангистауской области республики во время мониторинга береговой линии Тупкараганского района нашли 112 тюленей без признаков жизни. Туши находились на участке между населенным пунктом Асан и мысом Баутино.

Ранее в Приморском крае после шторма на берег вынесло безжизненного кита.

