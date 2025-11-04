На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Казахстане на берег выбросило туши более 100 тюленей

На побережье Каспийского моря в Казахстане нашли туши 112 тюленей
true
true
true

Туши более 100 тюленей обнаружили на побережье Каспийского моря в Казахстане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент экологии Мангистауской области республики.

В заявлении говорится, что сотрудники ведомства во время мониторинга береговой линии Тупкараганского района нашли 112 тюленей без признаков жизни. Туши находились на участке между населенным пунктом Асан и мысом Баутино.

Специалистам предстоит установить причины произошедшего. Для этого на месте был проведен сбор проб морской воды.

8 сентября издание Daily Mail написало, что на пляже в британской деревне Пембри обнаружили гигантскую тушу неизвестного морского существа. По информации журналистов, останки животного вынесло на берег в ночь на 3 сентября. Предположительно, они принадлежат киту. В публикации подчеркивалось, что местных жителей и отдыхающих шокировали размеры находки. При этом морские биологи начали исследование.

До этого у берегов Канарских островов в Испании нашли гниющие туши трех коров. Власти допустили, что животные могли находиться на борту грузовых судов, транспортирующих скот из Южной Америки.

Ранее в Приморском крае после шторма на берег вынесло тушу кита.

