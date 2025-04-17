В Приморье на берег вынесло вторую тушу кита

Mash: тушу второго кита вынесло на берег после шторма в Приморье

Тушу уже второго кита за неделю вынесло на берег после шторма в Хасанском районе Приморья. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Животное обнаружили в бухте Алеут, это кит Кинке. Первую тушу нашли немногим ранее на берегу возле мыса Молот. Что произошло с ними, пока неизвестно.

До этого горбатый кит попал на видео в Балтийском море. Это уже второй подобный случай за последнее время: в марте 2023 года горбатый кит был замечен у Зеленоградска.

По мнению ученых, появление этих морских гигантов в Балтике носит случайный характер. Существует предположение, что киты используют малосоленую воду Балтики для избавления от паразитов, но отсутствие достаточного количества корма делает длительное пребывание здесь невозможным.

Старший научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии Антон Чернецкий выразил опасение за судьбу кита, подчеркнув, что без доступа к богатым кормовым ресурсам Атлантики, животное может не выжить.

Ранее стало известно, что особые гены помогают китам спать, отключив половину мозга.