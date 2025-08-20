«Двое пытались убежать — их избили до полусмерти»: под Воронежем нашли ферму с сотней рабов

Волонтеры обнаружили в Воронежской области ферму, где держали в рабстве более 100 человек. Нескольких активистам удалось освободить, среди них — трое граждан Белоруссии. Их заманили на ферму под предлогом работы, обещая платить по две тысячи рублей в день, но в итоге заперли за забором и заставили бесплатно трудиться в полях и теплицах. За попытки побега и неповиновение «работников» избивали.

В селе Подколодновка Воронежской области волонтеры нашли около 100 пропавших без вести людей, которых держали в рабстве и заставляли работать на полях и в теплицах, сообщило «Движение Альтернатива» в Telegram-канале.

Волонтеры прибыли на ферму «по нескольким заявкам», однако на территорию их не пустили. Изначально освободить удалось лишь четырех человек, чьи имена были известны добровольцам: трех граждан Белоруссии — Алену, Юрия и Сергея, а также россиянина Олега. Все они приехали на заработки.

«По словам уже освобожденных, в селе Подколодновка <...> организована трудовая эксплуатация порядка 100 человек. Люди трудятся на полях и теплицах, но не получают за это ни копейки», — заявили в движении.

Позднее волонтеры смогли забрать еще одну женщину, Елену — она пропала в начале июля у Ярославского вокзала в Москве, затем вышла на связь с родственниками и сообщила, что находится на некой ферме. Больше с ней связаться не могли.

«Обещали две тысячи в день»

По данным «Альтернативы», управляет фермой некая Надежда Васильевна. Изначально она работала с мужем, теперь ей помогают сыновья. Жертвы подозревают, что это граждане Украины: между собой они общались на украинском.

Организаторы схемы находят потенциальных «сотрудников», которым обещают справедливое вознаграждение за работу, однако когда те приезжают в Подколодновку, их запирают за забором. Помогают в вербовке, как говорят бывшие «работники», «цыгане Слава и Александр».

По словам супругов Юрия и Алены, их заманили на ферму по телефону: еще в мае белорусы согласились поработать в Подколодновке — но только в течение месяца.

«Обещали работу по посадке овощей, зарплата две тысячи рублей в день. Жилье, еда, все предоставляется», — рассказал Юрий.

В конце мая Алена была вынуждена прекратить работу в поле из-за проблем со здоровьем, однако некий «бригадир» попросил женщину потрудиться на кухне, пообещав вскоре выплатить зарплату за месяц и отпустить домой. Но этого так и не произошло — супругов призвали «потерпеть еще неделю».

«Мы потерпели это время, но никакого варианта, чтобы нам уехать, не было. Никак эти варианты не приближались», — уточнил Юрий.

По словам мужчины, когда они с супругой прибыли на ферму, там было 70 удерживаемых работников, а сейчас — уже 108. Алена в свою очередь призналась, что один раз «надзиратели» ее ударили.

Сергей и Олег попали на ферму не сразу: изначально они приехали на работы в Краснодарский край. Один должен был обрезать деревья, второй — работать на посадке арбузов.

«Зарплаты мы и не видали. Посадка арбузов закончилась, нас посадили в автобус. Спрашиваем: «Куда?». «Вас по домам повезем». В итоге увезли нас на другие работы [в Подколодновку]», — рассказал Олег.

Елену же на вокзале завербовала некая Оксана: она представилась волонтером и предложила женщине поехать на сельскохозяйственные работы, а та согласилась.

«Двое пытались убежать — их избили»

Как рассказали волонтерам освобожденные, выйти с территории фермы можно только в магазин — в сопровождении Славы. При этом своих денег у «сотрудников» нет: все покупки делает «старший» в рамках выделенной суммы — 3000 рублей на человека в месяц. Кормят при этом просроченными продуктами.

«Кормежка тут отвратительная. Идешь со старшим в магазин, берешь себе печенюшек, конфеток, сахару. Денег нам лично не давал», — уточнил Олег.

Невольным работникам постоянно обещают выдать зарплату и отвезти домой, но этого так и не происходит. А за попытки побега предусмотрено наказание.

«Двое пытались убежать, их вообще там избили чуть ли не до полусмерти. А этих избили за непослушание. Васильевна девчонку при мне прямо на поле избила за то, что она медленно работала», — отметил Олег.

По его мужчины, ему «старшие» грозили таким же наказанием за неповиновение.

Схема международного масштаба

По мнению волонтеров «Альтернативы», речь идет не просто об эксплуатации, а о перевозе бесплатной рабочей силы через границу.

«Учитывая тот факт, что как минимум трое были завербованы в Беларуси, а всего в этом хозяйстве содержится порядка 100 человек, есть большая вероятность, что речь идет об организованном трансграничном потоке бесплатной рабочей силы. И принудительная эксплуатация там может оказаться далеко не единственным преступлением! Мы надеемся, что эта история не останется незамеченной, и фермерское хозяйство все-таки будет полноценно проверено!» — заявили представители движения.

Областное управление Следственного комитета уже начало доследственную проверку, также ситуацию контролирует посольство Белоруссии в РФ.

«Белорусские дипломаты установили телефонные номера белорусов, до одного из них удалось дозвониться. Информация для проверки также передана в УГиМ УВД Брестского облисполкома. В посольстве данная ситуация держится на контроле», — заявили в дипмиссии.