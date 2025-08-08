На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гниющие туши коров выброшены на переполненные испанские пляжи

Daily Mail: на пляжи в Испании выбросило гниющие туши коров
Daily Mail

Гниющие туши коров выброшены на переполненные испанские пляжи, пишет Daily Mail.

Туристы на Тенерифе стали свидетелями неприятного зрелища: за неделю у берегов Канарских островов обнаружили тела трех коров. Одна из них была выброшена прямо на пляж Плайя-де-ла-Хакита, популярный среди отдыхающих.

Две другие нашли у промышленной зоны Гранадилья-де-Абона и в море между Тенерифе и островом Ла-Гомера. По данным властей, животные, вероятно, находились на борту грузовых судов, перевозящих скот из Южной Америки, и были выброшены за борт.

Так называемые «вонючие лодки» нередко швартуются на Канарах, но в некоторых портах им запрещена стоянка из-за резкого запаха. Международный протокол требует утилизации тел животных на борту, однако на практике их часто сбрасывают в море.

Одним из судов, откуда могли быть сброшены коровы, называют Polaris 2, идущий под флагом Панамы. В прошлом этот корабль уже попадал в скандалы: в 2016 году ему пришлось забить 300 голов скота после ветеринарного осмотра и нехватки корма.

Местные жители опасаются, что сброс туш в море может повлиять на экосистему и даже привлечь хищников, как это происходило в других регионах.

Ранее в Бразилии корова за три дня дала рекордное количество молока.

