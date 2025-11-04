Украинские власти признали писателя Ивана Тургенева символом пропаганды «российского империализма». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Института национальной памяти Украины.

Теперь местные администрации должны «декоммунизировать» все географические названия и объекты культурного наследия, связанные с именем Ивана Тургенева.

3 ноября на Украине объекты, связанные с императрицей Екатериной II, объявили пропагандой «российского империализма». Руководство страны обязало местные власти убрать объекты с образом Екатерины II из общественных мест.

Переименовывать улицы и убирать памятники советским и российским деятелям на Украине начали еще в 2015 году. В 2022 году власти обратили внимание на образ Екатерины II — тогда в Одессе был демонтирован памятник императрице и ее сподвижникам. При этом площадь, на которой находился монумент, переименовали из Екатерининской в Европейскую.

16 октября текущего года официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Институт национальной памяти Украины является главным источником дезинформации в этой стране.

Ранее поэта Александра Пушкина признали на Украине пропагандой «российского империализма».