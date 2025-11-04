На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Писателя-классика русской литературы признали на Украине символом «империализма»

На Украине писателя Ивана Тургенева объявили символом «российского империализма»
Государственная Третьяковская галерея

Украинские власти признали писателя Ивана Тургенева символом пропаганды «российского империализма». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Института национальной памяти Украины.

Теперь местные администрации должны «декоммунизировать» все географические названия и объекты культурного наследия, связанные с именем Ивана Тургенева.

3 ноября на Украине объекты, связанные с императрицей Екатериной II, объявили пропагандой «российского империализма». Руководство страны обязало местные власти убрать объекты с образом Екатерины II из общественных мест.

Переименовывать улицы и убирать памятники советским и российским деятелям на Украине начали еще в 2015 году. В 2022 году власти обратили внимание на образ Екатерины II — тогда в Одессе был демонтирован памятник императрице и ее сподвижникам. При этом площадь, на которой находился монумент, переименовали из Екатерининской в Европейскую.

16 октября текущего года официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Институт национальной памяти Украины является главным источником дезинформации в этой стране.

Ранее поэта Александра Пушкина признали на Украине пропагандой «российского империализма».

