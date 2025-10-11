Поэта Александра Пушкина и связанные с ним объекты культурного наследия и географические названия признали на Украине пропагандой «российского империализма». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы украинского Института национальной памяти.

Утверждается, что власти Украины в рамках закона должны «декоммунизировать» все объекты, связанные с Пушкиным.

До этого украинский Институт национальной памяти назвал пропагандой «российского империализма» Бородинскую битву и все связанные с ней объекты культурного наследия и географические названия.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В стране активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т. д.

Ранее на Украине декоммунизировали советский сорт черешни «Валерий Чкалов».