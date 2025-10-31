На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Блэкаут произошел в Мытищах

В Мытищах жители одного из ЖК остались без света и воды из-за аварии
true
true
true
close
Shutterstock/Creative Cat Studio

Жители одного из жилищных комплексов в подмосковном городе Мытищи остались без электроэнергии и водоснабжения в результате коммунальной аварии. Об этом пишет издание MSK1.

Жители ЖК «Императорские Мытищи» рассказали, что электричества нет во всем районе с 17:55 мск. Это уже третье отключение за сутки. В управляющей компании жительнице одного из домов рассказали, «что насосы какие-то навернулись, но точной информации нет». На место выехали специалисты.

Помимо этого, перестали работать кассы в магазинах, из-за чего нельзя купить продукты. Кроме того, в связи с отсутствием электроэнергии прекратили работу насосы и начались перебои с холодной водой.

«В связи с аварийной ситуацией на внешних сетях произошло отключение электроснабжения в ЖК «Императорские Мытищи», Тенистый бульвар 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 17, 19, 21, 23», — цитирует издание сообщение УК.

На этой неделе массовое отключение электроэнергии зафиксировали в нескольких районах Сахалина. Это связали с обрывом грозозащитного троса на линии электропередачи. Инцидент произошел на ЛЭП, обеспечивающей связь между двумя важнейшими подстанциями Южно-Сахалинска: «Центральной» и «Южно-Сахалинской».

Ранее в Южно-Сахалинске засняли загадочную вспышку, после которой пропал свет.

