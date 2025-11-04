На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нью-Джерси мобилизовали Нацгвардию для обеспечения населения продовольственной помощью

Губернатор Нью-Джерси мобилизовал Нацгвардию для обеспечения Программы SNAP
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

В штате Нью-Джерси для обеспечения продовольственной безопасности населения мобилизованы бойцы Национальной гвардии. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил губернатор Фил Мерфи.

Он уточнил, что Национальная гвардия штата мобилизована для помощи со складированием и перевозкой продовольствия. Мерфи обвинил администрацию президента Дональда Трампа в неспособности, в связи с шатдауном, последовательно и полностью финансировать льготы по Программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP). Губернатор подчеркнул, что власти Нью-Джерси продолжат предпринимать все действия для поддержки продовольственных фондов и оказания помощи 800 тысячам жителей штата, затронутых продовольственным кризисом.

3 ноября сообщалось, что министерство сельского хозяйства США в ноябре сможет обеспечить лишь половину нужного объема финансирования Программы SNAP по которой 42 миллиона американцев получают талоны на продукты.

1 ноября Трамп заявил, что у Белого дома нет законных полномочий для выделения средств на SNAP из-за шатдауна.

Официально правительство США приостановило свою деятельность с 1 октября. Этот шатдаун стал вторым по длительности в истории страны, уступив лишь рекордному шатдауну администрации Трампа — 35-дневному шатдауну в январе 2019 года.

Ранее в Вашингтоне назвали шатдаун угрозой модернизации ядерного арсенала США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами