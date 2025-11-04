В Нью-Джерси мобилизовали Нацгвардию для обеспечения населения продовольственной помощью

В штате Нью-Джерси для обеспечения продовольственной безопасности населения мобилизованы бойцы Национальной гвардии. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил губернатор Фил Мерфи.

Он уточнил, что Национальная гвардия штата мобилизована для помощи со складированием и перевозкой продовольствия. Мерфи обвинил администрацию президента Дональда Трампа в неспособности, в связи с шатдауном, последовательно и полностью финансировать льготы по Программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP). Губернатор подчеркнул, что власти Нью-Джерси продолжат предпринимать все действия для поддержки продовольственных фондов и оказания помощи 800 тысячам жителей штата, затронутых продовольственным кризисом.

3 ноября сообщалось, что министерство сельского хозяйства США в ноябре сможет обеспечить лишь половину нужного объема финансирования Программы SNAP по которой 42 миллиона американцев получают талоны на продукты.

1 ноября Трамп заявил, что у Белого дома нет законных полномочий для выделения средств на SNAP из-за шатдауна.

Официально правительство США приостановило свою деятельность с 1 октября. Этот шатдаун стал вторым по длительности в истории страны, уступив лишь рекордному шатдауну администрации Трампа — 35-дневному шатдауну в январе 2019 года.

Ранее в Вашингтоне назвали шатдаун угрозой модернизации ядерного арсенала США.