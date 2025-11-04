На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США могут полностью закрыть воздушное пространство

Минтранс США: воздушное пространство страны может закрыться из-за шатдауна
Depositphotos

Продолжающийся в Соединенных Штатах шатдаун может привести к полному закрытию воздушного пространства страны из-за угрозы безопасности полетов. Об этом министр транспорта США Шон Даффи заявил в интервью телеканалу CNBC.

Он подчеркнул, что шатдаун несет в себе элемент риска и власти Соединенных Штатов готовы в случае необходимости запретить полеты. По словам Даффи, если возникнет угроза безопасности, то все воздушное пространство будет закрыто. «Мы не позволим людям путешествовать… Мы еще пока не в этой точке, происходят только существенные задержки», - сказал министр.

1 ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что у Белого дома нет законных полномочий для выделения средств на Программу дополнительной продовольственной помощи (SNAP) для американских граждан из-за шатдауна.

Официально правительство США приостановило свою деятельность с 1 октября. Этот шатдаун стал вторым по длительности в истории страны, уступив лишь рекордному шатдауну администрации Трампа — 35-дневному шатдауну в январе 2019 года.

Ранее в Вашингтоне назвали шатдаун угрозой модернизации ядерного арсенала США.

