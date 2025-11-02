На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Вашингтоне назвали шатдаун угрозой модернизации ядерного арсенала США

Минэнерго США: шатдаун угрожает модернизации американского ядерного оружия
true
true
true
close
Tanes Ngamsom/Shutterstock/FOTODOM

Приближающийся к рекорду по длительности шатдаун (перерыв в работе правительства Соединенных Штатов) ставит под угрозу модернизацию американских ядерных арсеналов. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил министр энергетики США Крис Райт.

Он отметил, что министерство отвечает за модернизацию американского ядерного оружия. Сейчас работы по модернизации набирают обороты, и в то же время из-за шатдауна подрядчиков вскоре могут отправить в неоплачиваемый отпуск. Специалисты, которые десятки лет работают над вооружениями, рискуют остаться без работы и денег.

Райт обвинил в сложившейся ситуации демократов и призвал их «здравомыслящую» часть не рисковать модернизацией ядерных арсеналов.

1 ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что у Белого дома нет законных полномочий для выделения средств на Программу дополнительной продовольственной помощи (SNAP) для американских граждан из-за шатдауна.

Официально правительство США приостановило свою деятельность с 1 октября. Этот шатдаун стал вторым по длительности в истории страны, уступив лишь рекордному шатдауну администрации Трампа — 35-дневному шатдауну в январе 2019 года.

В результате сотни тысяч государственных служащих остались без заработной платы, примерно полтора миллиона получили ее в неполном объеме. Если бюджет США не будет согласован до 5 ноября, текущий шатдаун может стать самым продолжительным в истории страны.

Ранее республиканцы призвали использовать «ядерный» вариант борьбы с шатдауном.

