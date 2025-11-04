На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Иностранцы подали рекордное число запросов на убежище в Великобритании

Times: в 2024 году было поданы 108 тыс. запросов на убежище в Великобритании
Toby Melville/Reuters

В 2024 году году иностранцы подали 108 тыс. запросов на получение на убежища в Великобритании, что стало рекордно большой величиной для страны. Об этом, ссылаясь на доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает газета Times.

В прошлом году количество поданных запросов увеличилось по сравнению с 2023 годом на 28% запросов больше. Это самый большой показатель с 1979 года, когда начали вести такую статистику. Прошлый рекорд в 103 тыс. запросов был установлен в 2002 году.\

По данным ОЭСР, в 2024 году было зафиксировано 44 тыс. нелегальных попыток пересечь на лодках Ла-Манш, что на 6 тыс. превышает прошлогодний показатель. Больше всего нелегальных мигрантов прибыли из Пакистана, Афганистана и Ирана.

В материале отмечается, что Великобритания находится на шестом месте по количеству поданных запросов на предоставление убежища после Германии, Канады, Испании, Италии и Франции.

7 сентября сообщалось, что правительство Великобритании решило использовать бывшие военные базы для размещения нелегальных мигрантов. Таким образом власти хотят сократить расходы на их содержание в отелях. Траты на жилье для беженцев вызвали недовольство у местных жителей. Теперь нелегалов будут размещать в графствах Эссекс и Кент под Лондоном.

Ранее в Британии раскрыли планы по сокращению количества прибывших на лодках мигрантов.

