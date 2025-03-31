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В Британии раскрыли планы по сокращению количества прибывших на лодках мигрантов

FT: Британия намерена в 2 раза сократить число прибывших на лодках мигрантов
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Jeremias Gonzalez/AP

Глава пограничной службы безопасности Великобритании Мартин Хьюитт заявил газете Financial Times (FT), что собирается в два раза сократить количество мигрантов, которые прибывают в страну на лодках.

По его словам, успех в борьбе с нелегальными мигрантами заключается в работе над снижением числа незаконных пересечений государственной границы.

«Я буду доволен, если мы сможем вдвое сократить количество пересечений до истечения моих полномочий», — сказал Хьюитт, который был назначен главой погранслужбы безопасности в сентябре 2024 года на трехлетний срок.

Он раскрыл способ, который планирует использовать для борьбы с наплывом мигрантов. Чиновник считает, что нужно поднять стоимость лодок, тогда вырастет и цена за пересечение моря на лодке. В таком случае организаторы переправ переложат часть расходов на мигрантов, которым станет «не по карману» услуга пересечения границы водным транспортом, предполагает Хьюитт.

В октябре британское Управление национальной статистики заявило, что в середине 2023 года года численность населения страны составляла 68,3 миллиона человек. Это на 1,0% больше, чем в середине 2022 года. Основным фактором увеличения численности населения стала чистая международная миграция. С июня 2022 года по июнь 2023 года иммиграция в Великобританию составила 1,185 млн человек, а эмиграция из страны — 508 тыс. человек. Таким образом, учитывая естественную убыль, за счет чистой миграции численность населения выросла на 662,4 тыс. человек.

Это является самым значительным ежегодным численным и процентным приростом с начала ведения подобных подсчетов в 1971 году.

Ранее в Британии придумали способ борьбы с организаторами нелегальной миграции.

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