Умер рабочий, извлеченный из-под завалов рухнувшей в Риме башни спустя 11 часов

В Риме скончался рабочий, которого достали из-под завалов рухнувшей башни
true
true
true
close
Remo Casilli/Reuters

Румынский рабочий, извлеченный из-под завалов рухнувшей в Риме башни, умер в больнице. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.

В материале отмечается, что состояние 66-летнего Октая Стройчи было тяжелым. Операция по его спасению продолжалась около 11 часов. В ней участвовали примерно 140 пожарных.

По информации агентства, сердце у мужчины остановилось еще в машине скорой. Однако врачам удалось вернуть его к жизни и стабилизировать, чтобы доставить в больницу.

Накануне в историческом центре Рима на площади Ларго Коррадо Риччи произошло частичное обрушение старинной башни Торре-деи-Конти, в которой в этот момент проводились реставрационные работы.

Как писали итальянские СМИ, вначале с крыши упала часть штукатурки, затем произошел более масштабный обвал с большим шумом и огромным облаком пыли. Ранение получил один рабочий, четверых удалось спасти, Стройчи был заблокирован в башне.

Ранее сообщалось о риске повторного обрушения башни в Риме.

