Спустя 11 часов из-под завалов рухнувшей в Риме башни извлекли рабочего

Из-под завалов рухнувшей в Риме исторической башни извлекли рабочего, передает ANSA.

Агентство уточняет, что операция по его спасению продолжалась примерно 11 часов. В ней участвовали примерно 140 пожарных. Когда из-под завалов извлекли 66-летнего румынского рабочего Октая Стройчи, очевидцы захлопали. Мужчину доставили в больницу.

Накануне в историческом центре Рима на площади Ларго Коррадо Риччи произошло частичное обрушение старинной башни Торре-деи-Конти, в которой в этот момент проводились реставрационные работы.

По данным итальянских СМИ, вначале с крыши упала часть штукатурки, затем произошел более масштабный обвал с большим шумом и огромным облаком пыли. Ранение получил один рабочий, четверых удалось спасти, Стройчи был заблокирован в башне.

Ранее сообщалось о риске повторного обрушения башни в Риме.