В России появятся новые штрафы в сфере ЖКХ

Депутат Колунов: новые штрафы в сфере ЖКХ появятся в России с 6 ноября

В России 6 ноября вступит в силу закон, который устанавливает штрафы до 40 тысяч рублей за нарушения при подготовке к отопительному периоду. Об этом сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Парламентарий уточнил, что для юридических лиц, включая управляющие компании и теплоснабжающие организации, штрафы составят до 40 тысяч рублей, а для должностных лиц, в том числе для руководителей муниципалитетов и владельцев теплосетей, — от пяти до 10 тысяч рублей.

По словам Колунова, привлечь виновных к ответственности можно будет за неустранение ранее выявленных нарушений.

Депутат уточнил, что в отопительный сезон поступает большое количество жалоб на отсутствие тепла и его несвоевременную подачу. Этот документ направлен на то, чтобы повысить ответственность тех, кто отвечает за данный блок работы.

До этого в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России заявили, что тарифы на коммунальные услуги регулярно индексируются для модернизации инфраструктуры ЖКХ. В ведомстве подчеркнули, что рост тарифов продиктован необходимостью своевременного финансирования операционной деятельности. Это нужно для бесперебойного предоставления коммунальных услуг.

Ранее юрист заявил, что деньги на штрафы в ЖКХ компании возьмут из карманов россиян.