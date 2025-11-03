На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России появятся новые штрафы в сфере ЖКХ

Депутат Колунов: новые штрафы в сфере ЖКХ появятся в России с 6 ноября
true
true
true
close
Depositphotos

В России 6 ноября вступит в силу закон, который устанавливает штрафы до 40 тысяч рублей за нарушения при подготовке к отопительному периоду. Об этом сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Парламентарий уточнил, что для юридических лиц, включая управляющие компании и теплоснабжающие организации, штрафы составят до 40 тысяч рублей, а для должностных лиц, в том числе для руководителей муниципалитетов и владельцев теплосетей, — от пяти до 10 тысяч рублей.

По словам Колунова, привлечь виновных к ответственности можно будет за неустранение ранее выявленных нарушений.

Депутат уточнил, что в отопительный сезон поступает большое количество жалоб на отсутствие тепла и его несвоевременную подачу. Этот документ направлен на то, чтобы повысить ответственность тех, кто отвечает за данный блок работы.

До этого в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России заявили, что тарифы на коммунальные услуги регулярно индексируются для модернизации инфраструктуры ЖКХ. В ведомстве подчеркнули, что рост тарифов продиктован необходимостью своевременного финансирования операционной деятельности. Это нужно для бесперебойного предоставления коммунальных услуг.

Ранее юрист заявил, что деньги на штрафы в ЖКХ компании возьмут из карманов россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами