Юрист: деньги на штрафы в ЖКХ компании возьмут из карманов россиян

Юрист Толмачев: ресурсники закладывают в тарифах на ЖКХ средства на штрафы
true
true
true
close
Martin Mecnarowski/Shutterstock/FOTODOM

В России планируется ввести штрафы для ресурсоснабжающих организаций за неустранение неполадок перед стартом отопительного сезона. Однако компании этого не заметят, убежден председатель комиссии по законодательству Союза юристов Москвы, доктор юридических наук, профессор Александр Толмачев. В эфире Общественной Службы Новостей он пояснил, что средства на такие расходы закладываются в тарифы.

«Штрафы ресурсники не заметят, а деньги у них берутся из наших карманов, — заявил специалист. — В тариф на ресурс заложено 50% инвестиционной составляющей, которая должна идти на ремонт коммунальных систем, также заложены банковские проценты и кредиты, а на сам ресурс уходит 17-18%».

По мнению Толмачева, если штрафы введут, то средства на их погашение будут браться у граждан за счет новых повышений тарифов. Таким образом коммуналка будет дорожать, а штрафы – догонять ее. В целом в этом году в среднем тарифы повысили на 12-15%, заключил юрист.

Напомним, газета «Известия» со ссылкой на источники в кабмине сообщила, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующие поправки о штрафах, разработанные Минэнерго. В них речь идет о таких составах, как неустранение теплоснабжающими организациями выявленных нарушений, которые указаны в акте, содержащем оценку обеспечения готовности к отопительному периоду в установленные сроки.

Как отмечал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России, юрист и специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин, это не поможет повысить качество коммунальных услуг, так как на самом деле решать проблемы нужно не штрафами, а снижением монополизации отрасли. Он подчеркнул, что сегодня уже предусмотрены существенные штрафы – они варьируются от 100 тыс. до 250 тыс. рублей, однако по-настоящему их никогда не вводили, так как до 2030 года действует мораторий на проверки, без которых назначать какие-либо санкции нельзя, отметил специалист.

Ранее россиян предупредили о штрафе до 15 тыс. рублей за замену батареи.

