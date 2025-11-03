В Колумбии возле полицейского участка взорвалась машина

Caracol: машина с взрывчаткой взорвалась в Колумбии у полицейского участка

Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался в Колумбии неподалеку от полицейского участка, двое человек не выжили. Об этом сообщает радиостанция Caracol.

«Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался... при попытке нападения на местный полицейский участок... четверо, в том числе несовершеннолетний, пострадали», — говорится в сообщении.

Предполагается, что автомобиль должен был взорваться перед полицейским участком, но он взорвался в нескольких метрах от него.

