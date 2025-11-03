На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Колумбии возле полицейского участка взорвалась машина

Caracol: машина с взрывчаткой взорвалась в Колумбии у полицейского участка
close
Federico Rios/Reuters

Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался в Колумбии неподалеку от полицейского участка, двое человек не выжили. Об этом сообщает радиостанция Caracol.

«Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался... при попытке нападения на местный полицейский участок... четверо, в том числе несовершеннолетний, пострадали», — говорится в сообщении.

Предполагается, что автомобиль должен был взорваться перед полицейским участком, но он взорвался в нескольких метрах от него.

Недавно в Москве взорвался автомобиль такси, пока водитель гулял в парке. По словам очевидца, водитель такси решил почистить кондиционер в автомобиле. После распыления баллончиков в салоне и включения рециркуляции он вышел прогуляться в парк.

До этого в Москве автомобиль вспыхнул на парковке. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как машина горит во дворе, при этом пламя охватило ее переднюю часть.

Ранее в Киеве во дворе жилого дома взорвался автомобиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами