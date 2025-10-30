Автомобиль москвича выгорел на парковке и попал на видео

В Москве на видео попал вспыхнувший на парковке автомобиль

В Москве автомобиль вспыхнул на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Машина сгорела во дворе дома по улице Красного Маяка в Чертаново Центральном, площадь возгорания составила около шести квадратов. Авто оперативно потушили прибывшие пожарные», — говорится в сообщении.

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как автомобиль горит на парковке, при этом пламя охватило переднюю часть транспорта. По информации канала, в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого на 32 километре МКАД загорелся грузовик. Водители запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что в результате произошедшего в районе возгорания образовался автомобильный затор. На место пожара прибыли медики и пожарные. На записи также заметно, что вдалеке идет дым.

Кроме того, в Нижегородской области автомобиль воспламенился в момент ДТП.

Ранее автомобиль с самарцем провалился в глубокий котлован.