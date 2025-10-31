На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Вывернуло двери»: в Москве взорвался автомобиль

В Москве взорвался автомобиль такси
Telegram-канал Моя Москва

В Москве взорвался автомобиль такси, пока водитель гулял в парке. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Ночью жители домов у парка «Дубки» услышали громкий хлопок и почувствовали ударную волну. Причиной стал взрыв автомобиля на улице Немчинова», — говорится в публикации.

По словам очевидца, водитель такси решил почистить кондиционер в автомобиле. После распыления баллончиков в салоне и включения рециркуляции он вышел прогуляться в парк. В этот момент транспортное средство взорвалось.

На опубликованных в сети кадрах видно, что легковой автомобиль получил повреждения: взрывной волной вывернуло двери, разбилось лобовое стекло, а крыша оторвалась и упала на заднее стекло соседнего автомобиля. В результате произошедшего никто травмы не получил.

До этого в Москве автомобиль вспыхнул на парковке. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как машина горит во дворе, при этом пламя охватило ее переднюю часть.

Ранее грузовик вспыхнул на МКАД и парализовал движение транспорта.

