В Эстонии разрушили и разрисовали мемориальные плиты в память о легионерах СС

В Эстонии неизвестные сбросили с постаментов и разрисовали краской мемориальные плиты, установленные в память о легионерах 20-й дивизии СС. Об этом сообщает портал Delfi.

«В Ида-Вирумаа снова осквернили памятники павшим в битве при Синимяэ», — сообщил портал.

Издание опубликовало фото с поломанными мемориальными плитами на территории военно-исторического парка в Синимяэ. Отмечается, что такое происходит не в первый раз. Похожий инцидент был в 2023 году.

Весной этого года Службе внешней разведки (СВР) России стало известно о планах латвийских властей по массовому уничтожению военных мемориалов в преддверии празднования 9 Мая. По данным разведчиков, в ближайшее время в стране хотят избавиться примерно от трети монументов над братскими могилами советских воинов-освободителей.

Латвия, Литва и Эстония стали одними из первых государств бывшего СССР, которые практически полностью искоренили советские памятники. Случаи вандализма на мемориальных кладбищах участились после начала СВО.

Ранее в Эстонии задержали подростков, осквернивших «Бронзового солдата» в Таллине.