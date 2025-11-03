Водитель автобуса выволок пенсионерку из салона, отказавшись везти ее бесплатно

В Тамбове водитель автобуса вытащил пенсионерку на улицу и бросил на дороге

В Тамбове водитель автобуса не захотел бесплатно везти пожилую женщину и вышвырнул ее на улицу. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Тамбов.Происшествия».

Вечером 2 ноября пассажиры автобуса, следующего по маршруту №3, стали свидетелями инцидента. В салон зашла пожилая женщина с тростью, которая собиралась воспользоваться правом на бесплатный проезд.

Однако водитель автобуса отказался ее везти, заявив, что «пенсионеры больше не являются льготной категорией для бесплатного проезда». После этого он схватил женщину и вытолкнул ее из салона на улицу. На кадрах видно, как водитель и еще один мужчина держат пострадавшую за руки и волочат по земле.

«К сожалению, на телефоне нет микрофона, поэтому не записались его нецензурные выражения», — пояснил автор публикации.

Он надеется обратить внимание общественности на ситуацию и добиться наказания для водителя.

