На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Водитель автобуса выволок пенсионерку из салона, отказавшись везти ее бесплатно

В Тамбове водитель автобуса вытащил пенсионерку на улицу и бросил на дороге
true
true
true

В Тамбове водитель автобуса не захотел бесплатно везти пожилую женщину и вышвырнул ее на улицу. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Тамбов.Происшествия».

Вечером 2 ноября пассажиры автобуса, следующего по маршруту №3, стали свидетелями инцидента. В салон зашла пожилая женщина с тростью, которая собиралась воспользоваться правом на бесплатный проезд.

Однако водитель автобуса отказался ее везти, заявив, что «пенсионеры больше не являются льготной категорией для бесплатного проезда». После этого он схватил женщину и вытолкнул ее из салона на улицу. На кадрах видно, как водитель и еще один мужчина держат пострадавшую за руки и волочат по земле.

«К сожалению, на телефоне нет микрофона, поэтому не записались его нецензурные выражения», — пояснил автор публикации.

Он надеется обратить внимание общественности на ситуацию и добиться наказания для водителя.

До этого водителя лондонского автобуса уволили за «расовое насилие» над пассажиром. 52-летний Дэвид Абрахам случайно уронил свою банковскую карту в кабину водителя, но тот отказался ее вернуть. Во время перепалки он якобы заявил, что пассажиру«похож на агента Моссада» и что он «не любит еврейский народ». По словам мужчины, водитель заблокировал двери, удерживая его внутри почти час.

Ранее водителя автобуса, домогавшегося девочки, арестовали в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами