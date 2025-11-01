На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водителя автобуса уволили за «расовое насилие» над пассажиром

Metro: водитель автобуса в Лондоне был уволен за антисемитские высказывания
true
true
true
close
X

В Лондоне водитель автобуса оказался под следствием после того, как якобы оскорбил пассажира антисемитскими высказываниями и удерживал его в салоне почти час, отказавшись вернуть банковскую карту, пишет Metro.

Инцидент произошел в Стэмфорд-Хилл — районе с крупной ультраортодоксальной еврейской общиной. По словам 52-летнего Дэвида Абрахама, он случайно уронил свою банковскую карту в кабину водителя, но тот отказался ее вернуть.

Во время перепалки водитель якобы заявил, что Абрахам «похож на агента Моссада» и что он «не любит еврейский народ». По словам мужчины, остальные пассажиры покинули автобус, а водитель заблокировал двери, удерживая его внутри почти час.

«Я умолял его вернуть мне карту, но он просто игнорировал меня. Он сказал, что ненавидит евреев. Я был в шоке и напуган», — рассказал Абрахам.

Позже на место прибыла полиция, которая вернула мужчине карту. Водитель был отстранен от работы, а транспортное управление Лондона назвало инцидент «абсолютно неприемлемым».

«Мы придерживаемся нулевой терпимости ко всем формам дискриминации и сотрудничаем с полицией», — говорится в заявлении.

Ранее в Китае девушка прекратила есть, пить и двигаться после выговора на работе.

