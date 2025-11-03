На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хинштейн про Апачева: Курск — не прачечная для отмывания пятен на биографии

Хинштейн раскритиковал несогласованный концерт Апачева для военных в Курске
true
true
true
close
Владимир Федоренко/Евгений Биятов/РИА Новости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн (на фото справа) в своем Telegram-канале раскритиковал блогера и рэпера Акима Апачева за концерт в расположении добровольческой бригады «БАРС-Курск», который не был согласован с командованием.

«Курск, как и Донбасс, не прачечная. Это не место, куда можно приехать, чтобы отмыть черные пятна на своей биографии. <...> Виновные, который позволили провести это мероприятие без согласования, будут наказаны», — написал Хинштейн.

Концерт Апачева прошел 2 ноября. По приезде в Курскую область рэпер назвал регион «второй вотчиной», которая всегда встречает его «теплом сердец».

В марте текущего года Апачев приехал в Суджу, чтобы оставить на стенах «свою наскальную живопись». В роликах мужчина демонстрировал матерные надписи на стенах жилых домов и заборов в городе. В ответ на это Хинштейн осудил действия Апачева, назвав его граффити «пиаром на крови».

Позднее музыканта оштрафовали по административной статье «Мелкое хулиганство».

Ранее Хинштейн оценил приговор по делу о «зубах дракона».

