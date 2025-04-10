Блогер Апачев не будет обжаловать штраф за хулиганство в Судже

Блогер Апачев не будет обжаловать штраф в 70 тысяч рублей за хулиганство в Судже

Блогер Аким Апачев (настоящее имя Аким Гасанов) не будет обжаловать назначенный ему Промышленным судом Курска штраф в размере 70 тысяч рублей за мелкое хулиганство (часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ). Об этом сообщил адвокат Игорь Манаенков, пишет РИА Новости.

По словам защитника, его подзащитный раскаивается в содеянном и признает некорректность использованной им лексики при создании граффити в освобожденном от украинских войск городе Судже Курской области.

Как следует из материалов дела, 22 марта Апачев запечатлел на видео процесс нанесения на стену здания надписи, содержащей, согласно экспертизе, нецензурную брань, оскорбительную для человеческого достоинства и противоречащую общественной нравственности. Размещение этого видео в интернете послужило основанием для возбуждения административного дела. Апачев признан виновным в совершении административного правонарушения.

В конце марта Апачев явился в полицию и дал показания по акту вандализма в Судже Курской области.

Ранее рэпер Апачев предложил помощь в восстановлении памятников в Курской области.