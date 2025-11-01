Появились кадры с горящей квартирой в многоэтажке на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, в доме №23 на улице Адмирала Лазарева загорелась квартира на 13-м этаже. К 13:30 возгорание потушили.

На видео с места происшествия из окна многоэтажки поднимается столб черного дыма.

Днем в жилом комплексе «Левобережье» Ростова-на-Дону на улице Бориса Слюсаря произошел взрыв в квартире, после чего там тоже начался пожар. По предварительной информации, в доме детонировало строительное оборудование — баллон, который используется при монтаже натяжных потолков. В результате был поврежден фасад здания, обломки разбросало по двору жилого комплекса.

В МЧС уточнили, что причиной стал хлопок в системе горячего водоснабжения. Огонь распространился на площади в 6 кв.м. В тушении возгорания участвовали 29 пожарных и девять единиц техники. За полчаса они полностью ликвидировали открытое горение.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.