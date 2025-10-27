На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве, спасаясь от пожара, мужчина спрыгнул на дерево с седьмого этажа

В Москве пожарные потушили огонь в многоэтажном доме на Планерной улице
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Московские пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажном жилом доме на Планерной улице. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС Москвы.

Пожар произошел в квартире, расположенной на седьмом этаже. Спасаясь от огня, один из жильцов выпрыгнул в окно. Пожарные сняли его с дерева и передали для осмотра медикам. Женщина и ребенок смогли самостоятельно покинуть горящую квартиру.

Пожарные с помощью спасательных устройств вывели пять человек с расположенных выше этажей.

В настоящее время пожар потушен. В его ликвидации принимали участие 35 сотрудников МЧС и 11 единиц специальной техники.

25 октября сообщалось, что в Краснодаре 700 человек, из которых 660 детей, эвакуировали из школы во время пожара.

Ранее журналисты сообщили, что после взрыва газа в жилом доме в Сочи под завалами нашли ребенка.

