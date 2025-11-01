В ростовском ЖК произошел взрыв с последующим пожаром

В Ростове-на-Дону в жилом комплексе «Левобережье» произошел пожар после взрыва

В ростовском жилом комплексе «Левобережье» произошел взрыв в квартире, после чего начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости».

По его данным, поврежден фасад здания, обломки разбросало по двору.

По данным Telegram-канала SHOT, взорвалось строительное оборудование — баллон, который используется при монтаже натяжных потолков.

В МЧС сообщили, что пожар произошел на улице Бориса Слюсаря. Отмечается, что причиной стал хлопок в системе горячего водоснабжения. Огонь распространился на площади шести квадратных метров. К тушению привлечены 29 подарных и девять единиц техники. За полчаса они полностью ликвидировали открытое горение. Обошлось без пострадавших.

В ночь на 25 октября произошел взрыв газа в многоквартирном доме на улице Тимирязева в Сочи. Эпицентр находился в одной из квартир на четвертом этаже. После взрыва в здании начался пожар, огонь распространился на площади 15 квадратных метров. В результате происшествия пострадали три человека, еще один получил несовместимые с жизнью травмы. 28 жильцов эвакуировали из дома и направили в пункт временного размещения.

Ранее в Новой Москве загорелось несколько зданий.