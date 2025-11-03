Названо число погибших при сходе лавины в Непале

Семь человек погибли в результате схода лавины в базовом лагере пика Ялунг Ри в Непале. Об этом сообщила газета The Kathmandu Post.
«Среди погибших — трое граждан США, один канадец, один итальянец и двое граждан Непала», — рассказал представитель местной полиции Гьян Кумар Махато.
Он уточнил, что в момент схода лавины в базовом лагере пика Ялунг Ри находилась группа непальских и иностранных альпинистов. Люди готовились к восхождению на вершину Долма Кханг.
По информации издания, после ЧП четыре человека пропали без вести. Еще столько же получили различные травмы.
На месте происшествия были организованы поисково-спасательные работы, но с наступлением темноты их приостановили. Ожидается, что поиски пропавших возобновят утром 4 ноября.
Как сообщили в посольстве РФ в Непале, россиян среди попавших под лавину альпинистов не было.
2 ноября на севере Италии при сходе лавины в области Трентино-Южный Тироль погибли пять альпинистов. Под лавину в горном массиве Ортлес попали две группы, все участники первой группы — женщина и двое мужчин — скончались. Во второй группе два человека выжили и два — пропали без вести. Впоследствии спасатели нашли тела пропавших, ими оказались отец и его 17-летняя дочь.
Ранее в Словении после схода лавины обнаружили тела трех альпинистов.