Алиев отреагировал на возвращение азербайджанцев в Армению

Возвращение азербайджанцев в Армению не должно пугать местные власти и население, так как приезжающие не заражены «болезнью сепаратизма», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Азербайджанцы никогда не были заражены болезнью сепаратизма. <...> Поэтому возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать армянский народ и армянское государство», — сказал азербайджанский лидер.

Он добавил, что народ его страны всегда вносил вклад в укрепление государств, на территории которых оказывался.

8 августа Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Пашинян и Алиев отметили позитивную динамику, сложившуюся по итогам встречи на высшем уровне в США.

Ранее премьер Азербайджана оценил отношения между Баку и Ереваном.