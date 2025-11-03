На Солнце за час зафиксированы две вспышки класса М

ИПГ: на Солнце произошло две мощные вспышки за час

Специалисты из Института прикладной геофизики сообщили, что 3 ноября за час на Солнце было зафиксировано в рентгеновском диапазоне две вспышки класса М — M5.0 и M1.6. Об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики (ИПГ).

В сообщении отмечается, что первая вспышка была зафиксирована в 12.25 мск и длилась 61 минуту. 3 ноября в 13:11 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вторая вспышка M5.0 длительностью 60 минут.

До этого ученые предупреждали о росте вспышек на Солнце. Так они отметили, что после двухнедельного перерыва вспышечная активность на Солнце продолжит расти 3 ноября.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов. М — четвертый из пяти классов солнечной активности. Выше располагаются только уровень X.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые способны нарушить работу радиотехники и спутников, а также ухудшить самочувствие метеозависимых людей.

