Индия окажет помощь пострадавшему от землетрясения Афганистану

МИД Индии: Нью-Дели направит гуманитарную помощь Афганистану после землетрясения
Afghan Red Crescent/Reuters

Индия направит гуманитарную помощь пострадавшему от землетрясения Афганистану. Об этом сообщил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар в соцсети X.

«Сегодня из Индии будет передана гуманитарная помощь пострадавшим от землетрясения [в Афганистане] общинам. Дальнейшие поставки медикаментов ожидаются в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Индии заявил, что в ходе телефонного разговора с афганским коллегой Мавлави Амиром Хану Муттаки он выразил соболезнования в связи с сейсмологическим происшествием в провинциях Балх, Саманган и Баглан. В ходе переговоров они также обсудили прогресс в двусторонних отношениях и отметили улучшение контактов между гражданами стран.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в центральной части Афганистана. Магнитуда составила 6,3. Спасательные службы продолжают разбор завалов и уточняют число пострадавших.

Ранее голубую мечеть в Афганистане частично разрушило землетрясение.

