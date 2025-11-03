В Ставропольском крае проверят инцидент с вынужденной посадкой самолета

В Ставропольском крае организована проверка по факту вынужденной посадки самолета «Сокол» по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
«Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что по итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер реагирования.
Инцидент произошел в понедельник, 3 ноября. В МЧС России по Ставрополью сообщили, что легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в районе хутора Веселый, в Андроповском округе.
По данным ведомства, на борту самолета находилось три человека. В результате происшествия никто не пострадал.
26 октября пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры заявила, что в аэропорту Оренбурга вынужденно приземлился пассажирский самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Магнитогорск. Причиной послужило ухудшение метеорологических условий в Магнитогорске.
Ранее в петербургском аэропорту Пулково самолет, совершивший аварийную посадку, выкатился за пределы взлетной полосы.