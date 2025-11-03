Названо число пострадавших в результате обрушения башни в центре Рима

ANSA: при обрушении исторической башни в Риме пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате обрушения исторической башни в центре Рима. Об этом сообщает ANSA.

По информации журналистов, одного из пострадавших — 64-летнего рабочего — достали из-под завалов и доставили в больницу с травмой головы. Еще два человека получили легкие травмы и отказались от госпитализации.

«Один рабочий по-прежнему находится под обломками <...>, человек в сознании», — говорится в материале.

Из него следует, что после прибытия на место происшествия сотрудников экстренных служб произошло еще одно обрушение. С крыши упал строительный мусор, задев спасателей, в тот момент пытавшихся вытащить оказавшегося под обломками человека. В публикации подчеркивается, что специалисты не пострадали.

Обрушение исторической башни Торре-деи-Конти на площади Ларго Коррадо Риччи в центре Рима произошло 3 ноября. Как писало издание Corriere della Sera, сооружение находилось на реставрации.

24 октября на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге частично обвалилась крыша. Обошлось без пострадавших, тем не менее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в школе в Забайкальском крае обрушился потолок.